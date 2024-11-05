مقتل جندي أمريكي متأثرا بإصابته في الرَّصيف العائم بغزَّة.. ما تفاصيل القصّة؟

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرقيب كوانداريوس دافون ستانلي، متأثرًا بجروحه التي أُصيب بها في قطاع غزة في شهر أيار / مايو الماضي.

ويُشار إلى أن ستانلي جندي أمريكي يبلغ من العمر 23 عامًا، توفي متأثراً بجروح خطيرة تعرض لها خلال مهمة إنشاء الرصيف العائم في قطاع غزة.

وأفادت شبكة "سي أن أن" أن ستانلي كان واحدًا من ثلاثة جنود أصيبوا في تلك الحوادث، وقد أصيب اثنان منهم بجروح طفيفة وعادا إلى الخدمة بعد فترة قصيرة، بينما كانت إصابات ستانلي أشد خطورة، حيث إنه نقل إلى مركز طبي متخصص للرعاية طويلة الأمد في الولايات المتحدة بسبب خطورة إصاباته التي حالت دون استمراره في الخدمة العسكرية، وتوفي ستانلي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أشهر من محاولات إنقاذ حياته وتقديم العلاج.

وكان نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، برادلي كوبر، قد ذكر في تصريحات سابقة أن أحد الجنود المصابين كان يتلقى العلاج في مستشفى محلي "بإسرائيل" بعد إصابته على متن سفينة في البحر، وفي حزيران/ يونيو الماضي.

وذكر كوبر أنه تم نقل ستانلي إلى مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو، تكساس، لاستكمال علاجه على أمل تحسين وضعه الصحي.

ويُذكر أن الجيش الأمريكي قرّر إنهاء مهمة الرصيف العائم في تموز/ يوليو الماضي، ليتم تفكيكه وإعادته إلى الولايات المتحدة، وأثار ذلك جدلاً حول مدى فاعلية العملية ومدى استعداد الجيش للتعامل مع التحديات الجوية واللوجستية في منطقة معقدة كغزة.

ويُذكر أنّ إعلان إنهاء مهمة الرصيف الموقّت قبالة ساحل قطاع غزة يأتي بعد تعرّضه لظروف جوية صعبة، أدت إلى جرف أجزاء منه، وعدم قدرته على أداء المهمة التي زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّها ستُسهّل عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات