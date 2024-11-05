تحقيق عبري: حماس اخْتَرقتْ هواتفَ الجنود على مدى عامين "بهجومٍ سيبراني" حسّاس

كشفت تقارير عبرية، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تمكّنت من استهداف جنود الاحتلال بهجوم سيبراني لمدة عامين، أي قبل هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" أكد في تقريره أن حركة حماس اخترقت من خلال الهجوم السيبراني هواتف للجنود، وجمعت معلومات حساسة.

وكشف تحقيق الاحتلال عن وجود اختراق محتمل من قبل حماس لكاميرات مراقبة في معسكرات الجيش، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن جنودا نشروا صورا من داخل المعسكرات.

وأكد خبراء لصحيفة "يسرائيل هيوم، أنّ "حماس تمتلك قدرات استخبارية نوعية، لكن "إسرائيل" كانت تقلل من شأنها، إلى أن حلّت 7 أكتوبر".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن حماس راكمتها منذ ما قبل تنفيذ هجوم يوم السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي".

وتحدث محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة، يوسي يهوشع، عن وجود وثائق لدى كتائب القسّام تتضمّن تفاصيل هيكلية لواء المظليين في "الجيش" الإسرائيلي، وتركيبته الاجتماعية أيضا، بالإضافة إلى صور قائد اللواء السابق وضباط آخرين كانوا قد أنهوا خدمتهم في الفترة الأخيرة.

وكشف تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن لقطات مصورة مأخوذة من كاميرات مثبتة على رؤوس عناصر تابعين لحركة حماس استشهدوا في هجوم طوفان الأقصى، أظهرت أنهم كانوا يعرفون كثيرا من المعلومات والأسرار عن الجيش الإسرائيلي ونقاط ضعفه.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجمين استطاعوا الوصول إلى غرفة الخوادم في أحد مراكز الاحتلال من خلال ما لديهم من معلومات.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه اللقطات توفر تفاصيل وصفتها بـ"المرعبة" عن كيفية تمكن كتائب القسام من مفاجأة أحد أقوى الجيوش في الشرق الأوسط.

وتحدث محللون عن أن حماس تملك إستراتيجية حرب سيبرانية بدأتها قبل عقد من الزمان، وما زالت تطورها بشكل سريع.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات