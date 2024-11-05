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محدث ثلاثة شهداء جراء عدوان الاحتلال المستمر على بلدة قباطية

05 نوفمبر 2024 . الساعة 07:44 بتوقيت القدس
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 استُشهد ثلاثة شبان مساء اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة شبان استشدوا برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن طواقمها نقلت شهيدين من داخل مركبة بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهما إلى المجمع الطبي في بلدة قباطية.

وذكرت مصادر محلية، أنّ طائرة مسيّرة قصفت باحة منزل في بلدة مثلث الشهداء، بالتزامن مع عملية عسكرية شنها الاحتلال على بلدتي قباطية ومثلث الشهداء وأعلن عنهما منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيدين الذين اغتالهما الاحتلال قرب قرية مثلث الشهداء، هم الشيخ محمد فياض عصعوص، والشاب شوقي عصعوص.

وذكرت مصادر صحفية، أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة وسط إطلاق نار كثيف في قباطية جنوب جنين.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين، أنّ مقاتليها تمكنوا من نصب عدة كمائن لقوات المشاة في محاور القتال وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة.

وأكدت أن مقاتليها في مجموعات ميثلون يتصدون لقوات العدو ويمطرون قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات من الرصاص.
 

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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