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"نشامى" الأردن يُغلقون متاجرَ "كارفور" ومُغرّدون يعلّقون: هذه خطوة والقادم أعظم

05 نوفمبر 2024 . الساعة 07:04 بتوقيت القدس
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أعلنت سلسلة متاجر "كارفور"، أمس الإثنين، إغلاق فروعها بالأردن، عقب حملات المقاطعة التي طالت عددًا من العلامات التجارية، بسبب دعمها لـ"إسرائيل" التي تشن حرب إبادة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وكتبت سلسلة المتاجر في منشور لها عبر صفحة الفيسبوك "اعتبارا من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة".

وأضافت: "نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار".

وعبّر رواد التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بهذا القرار لأنه جاء بعد مقاطعة وصفوها بالشرسة من الشعب الأردني نصرة لأهل غزة، وقالوا "نتيجة لتصعيد حملات المقاطعة الشعبية.. كارفور يعلن انسحابه من السوق الأردني بقوة الشعب الأردني، كارفور برا الأردن".

 علق الحساب الرئيسي لحركة مقاطعة إسرائيل على إكس بالقول "نحيّي الشعب الأردنيّ الشقيق لإجباره كارفور على الانسحاب من السوق الأردني. كارفور برا الأردن".

وأشار آخرون إلى أهمية المقاطعة الشعبية التي استخدمتها الشعوب العربية والإسلامية لمحاربة الشركات الداعمة لدولة الاحتلال في حرب الإبادة التي تشنها على أهل غزة.

وقال أحد المدونين إنه إذا الشعب قرّر .. لا شيء يقف أمامه، هذه خطوة والقادم أعظم.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 396 على التوالي بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 145 ألف وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #نشامى الأردن

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