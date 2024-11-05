قراءة عسكريّة: كيف ضلّلتْ القسّام جنودَ الاحتلال في تنفيذ تكتيكات التَّفجير بمعارك جباليا؟

أكد الخبير العسكري اللواء محمد الصمادي، أن المشاهد التي تبثها كتائب الشّهيد عز الدّين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، توضّح ضراوة المعارك البرية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الصمادي في تحليل للمشهد العسكري، إنّ الفارق يميل لصالح المقاومة في ظل صمودها مع الحاضنة الشعبية.

وأشار إلى أن فيديو القسام الجديد الذي يظهر استهداف مبنى تحصن فيه جنود "إسرائيليون" بقذيفة مضادة للتحصينات، ثم تفجير عبوة ناسفة بجنود هربوا من المكان إلى دبابة "ميركافاهّ، يشير إلى "طبيعة العمليات الميدانية في جباليا".

وأوضح أن الدبابات غير ملائمة للقتال في المناطق المبنية والأزقة ويشوب عملها هناك مخاطر جمة، حيث الأفضلية لألوية المشاة لتمشيط المكان بعد قصفها.

ولفت الخبير العسكري إلى أنّ فصائل المقاومة تستخدم المباني المهدمة وركامها كـ"متاريس"، مشيرًا إلى منطقة مخيم جباليا من أكثر المناطق التي تعرضت للقصف تاريخيًا، وذلك بهدف فرض عقوبات على السكان.

وأكد أن وتيرة عمليات المقاومة ضد "الجيش الإسرائيلي" لم تنخفض أبدًا، رغم مرور شهر على العملية "الإسرائيلية"، ومشاركة 3 ألوية، إضافة إلى الإسناد الجوي والمدفعي للقوات "الإسرائيلية" على مدار الساعة.

ووفق الصمادي، تستنزف هذه العمليات جيش الاحتلال، وتظهر استبسالًا وصمودًا أسطوريًا للمقاومة، خاصة مع تغيير الفصائل الفلسطينية أنماط القتال بتحويل القذائف الإسرائيلية لعبوات شديدة الانفجار.

وشدّد على أن المقاومة قادرة على تضليل وخداع قوات الاحتلال في تنفيذ تكتيكات التفجير عبر وضع العبوات الناسفة بالمناطق المهدمة، مما يصعب اكتشافها، وهو ما يكبد القوات الإسرائيلية خسائر بشرية متواصلة، كما قال الخبير العسكري.

وخلص الصمادي إلى أن "الصمود الأسطوري للمقاومة وحاضنتها الشعبية يجعل الفارق يميل لها في القدرة على الاستمرار في القتال أمام الجيش الإسرائيلي".

وأمس الإثنين، بثت كتائب القسام مشاهد "كمين مركب" استهدف 4 جنود ودبابة "ميركفاه" بعبوة شديدة الانفجار في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة، اشتعال النيران بجنود الاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافهم وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما وأظهرت المشاهد هروب 4 جنود من قوات الاحتلال إلى الآليات، بعد استهداف مقاتلي القسام قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات.

وفجّر مقاتلو القسام عبوة شديدة الانفجار عقب وصول الجنود الإسرائيليين الأربعة إلى دبابة "ميركافاه" للاحتماء بها في حي القصاصيب بمخيم جباليا. وعلت التكبيرات بعد استهداف الجنود والدبابة، وفق الفيديو الذي يعود إلى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



المصدر / فلسطين أون لاين + الجزيرة