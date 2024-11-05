هاليفي لعائلات الأسرى: يجب التَّحلّي بالشَّجاعة لإبرام صفْقة تبادُل.. ماذا عن رأي "الموساد"؟

قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي أبلغ عائلات الأسرى "الإسرائيلين" بغزّة، أنّ الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل، وعودة الأسرى في أقرب وقت.

ونقلت القناة عن هاليفي قوله للعائلات إن "الجيش حقق إنجازات كثيرة ويجب التحلي بالشجاعة لإبرام صفقة".

وبدوره، ذكر مصدر "إسرائيلي" مطلع نقلت عنه القناة نفسها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مستعد لإنهاء الحرب في غزة مقابل إعادة الأسرى.

ودعت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" في غزة هذا الأسبوع، وزير الحرب يوآف غالانت ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرح مبادرة "إسرائيلية" شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين"، إن السلطات في "إسرائيل" تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل.

وفي وقت سابق، نقلت قناة عبرية عن عائلات أسرى "إسرائيليين"، إبلاغهم من قبل رئيس الموساد، ديفيد برنياع، أن فرص التوصل إلى اتفاق تبادل مع حركة حماس باتت ضعيفة.



وقالت القناة 12 العبرية خاصة، الاثنين، إن برنياع التقى في الأيام الأخيرة عددا من عائلات الأسرى الإسرائيليين؛ لإطلاعهم على سير المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل مع "حماس".

وفي تفاصيل اللقاءات، أضافت القناة: "خلال الاجتماع مع رئيس الموساد، سأله أحد أقارب المختطفين (الأسرى): ماذا يحدث مع الصفقة الآن؟".

وقال برنياع: "في الوقت الحالي، إن فرص التوصل إلى صفقة صغيرة منخفضة".

وأوضحت القناة العبرية أن رئيس الموساد اعترف بالقول: "أن فريق التفاوض ليس لديه تفويض من رئيس الوزراء للتقدم نحو صفقة شاملة وإنهاء الحرب".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات