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"من داخل المنزل المُحاصر".. شهيد خلال اشْتباكات مُسلّحة مع قوات الاحتلال جنوبي طوباس

05 نوفمبر 2024 . الساعة 06:18 بتوقيت القدس
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اندلعت اشتباكات مسلحة، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، ومحاصرتها واستهدافها أحد المنازل في البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة، اقتحمت بلدة طمون عبر بوابة حاجز عاطوف شرقي البلدة، تزامنًا مع تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء، وحاصرت منزلًا في البلدة، وقصفته بقذائف  "انيرجا" أربع مرات متتالية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني،  انتشال شهيد من داخل المنزل المحاصر في بلدة طمون جنوب طوباس

وأفادت مصادر محلية، بأن الأهالي قاموا بانتشال أشلاء شهيد من داخل المنزل الذي حاصره الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس

وقصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ في منطقة "الرفيد" في بلدة طمون، لكن دون تسجيل إصابات، فيما استهدف مقاومون آليات الاحتلال بعبوة ناسفة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المكان.

وأكدت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام طمون، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة.

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون مع اقتحام مماثل لمخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بالعديد من الدوريات العسكرية برفقة جرافة مجنزرة (D9)، بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري.

وتمركزت آليات الاحتلال على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية لأكثر من ساعة قبل اقتحامه، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة، فيما الحقت الجرافة أضرارا في الشارع الرئيس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهيد في طوباس

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