شهيدان خلال اشْتباكات مُسلّحة مع قوات الاحتلال جنوبي طوباس

اندلعت اشتباكات مسلحة، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، ومحاصرتها واستهدافها أحد المنازل في البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة، اقتحمت بلدة طمون عبر بوابة حاجز عاطوف شرقي البلدة، تزامنًا مع تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء، وحاصرت منزلًا في البلدة، وقصفته بقذائف "انيرجا" أربع مرات متتالية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال شهيد من داخل المنزل المحاصر في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأهالي قاموا بانتشال أشلاء شهيد من داخل المنزل الذي حاصره الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأكدت مصادر محلية أن الشهيد هو المطارد هاني علي حمد بني عودة (أبو عاصف) (47 عاماً) من بلدة طمون، والشهيد مطارد للاحتلال منذ سنوات، وحاولت قوات الاحتلال اعتقاله عدة مرات لكنها كانت تفشل في كل مرة من اعتقاله، كما واعتقلت زوجته وشقيقه وأبناءه للضغط عليه لتسليم نفسه، إلا أنه بقي صامداً إلى أن ارتقى فجر اليوم شهيداً.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ الاحتلال اختطف جثمان شهيد ونكل به خلال انسحابه من بلدة طمون، فيما لم تتضح التفاصيل حتى اللحظة.

وقصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ في منطقة "الرفيد" في بلدة طمون، لكن دون تسجيل إصابات، فيما استهدف مقاومون آليات الاحتلال بعبوة ناسفة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المكان.

وأكدت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام طمون، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة.

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون مع اقتحام مماثل لمخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بالعديد من الدوريات العسكرية برفقة جرافة مجنزرة (D9)، بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري.

وتمركزت آليات الاحتلال على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية لأكثر من ساعة قبل اقتحامه، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة، فيما الحقت الجرافة أضرارا في الشارع الرئيس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس عن تحويل الدوام اليوم الثلاثاء في مدارس ورياض الاطفال في طمون والفارعة عن بعد (إلكتروني) بسبب الأوضاع الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين