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الإبادة في يومها الـ 396.. مجزرةٌ دامية في بيت لاهيا وقصفٌ مُتواصل على المُحافظة الوسطى

05 نوفمبر 2024 . الساعة 06:05 بتوقيت القدس
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يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 396 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا شهداء الحرب على غزة إلى 43 ألفًا و374 شهيدا، بالإضافة لـ 102 ألف و261 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال المكتب الحكومي، إن الاحتلال لا يزال يواصل حصاره المطبق على شمال قطاع غزة منذ 31 يومًا، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 1800 شهيد وإصابة 4 آلاف جريح، بالإضافة إلى مئات المفقودين.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرةً دامية باستهدافها منزلًا يؤوي نازحين في بيت لاهيا.

وأكدت مصادر محلية ارتقاء 20 شهيدا، بالإضافة لعدد من المفقودين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الرضيع" الذي يؤوي نازحين في شارع الحطبية بحي الصدّيقين في بيت لاهيا.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً في شارع غزة القديم بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها في منطقة التوام شمال غربي قطاع غزة، كما أطلقت طائرات "كواد كابتر" النار على المنازل غرب بيت لاهيا.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستوصف "شهداء الزيتون" بمنطقة حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية.

في المحافظة الوسطى، استشهد مواطنان وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال خيمة للنازحين  الشرق من مخبز البنا بدير البلح.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال المسيرة خيمة نازحين بمنطقة الزوايدة.

كما واصلت دبابات الاحتلال إطلاق نيرانها بشكل مكثف شمال غربي مخيّم النصيرات.

في خانيونس، ارتقى 3 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة معن شرقي مدينة خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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