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انتحار جنديِّ احتياط في جيش الاحتلال بعد عودته من غزَّة

04 نوفمبر 2024 . الساعة 18:58 بتوقيت القدس
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انتحار جنديِّ احتياط في جيش الاحتلال بعد عودته من غزَّة
وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الإثنين، عن "انتحار جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بعد استدعائه للخدمة في وحدته".

وكانت قد كشفت حسابات تتبع المستوطنين، عن انتحار أحد جنود جيس الاحتلال، يدعى "سانتياغو عوفاديا غونزاليس"، من لواء ناحال، نتيجة عدم تحمله للضغوط النفسية التي تعرض لها خلال العدوان على غزة، وفقاً لمقربين منه.

والجندي، الذي كان يقيم بمفرده في "إسرائيل" بينما تعيش عائلته في فنزويلا، قد خدم في الجيش منذ عام 2017 وشارك في العمليات العسكرية الأخيرة ضد القطاع.

وأبدى إسرائيليون استياءً من عدم إصدار المتحدث باسم جيش  الاحتلال الإسرائيلي بياناً رسمياً حول انتحاره، حيث لم يتم تنظيم جنازة عسكرية له، وفقاً للعرف المتبع مع الجنود الذين ينفذون مثل هذه الأفعال بسبب معاناتهم من مرحلة ما بعد الصدمة.

المصدر / وكالات
#جيش الاحتلال #غزة #معارك غزة

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