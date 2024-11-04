فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة جندي من "غفعاتي" بجروح خطرة شمال غزة

من دون توقف.. محور نتساريم في مرمى نيران طائرة الزواري القسامية

"صحة غزة": ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 43 ألفا و374

ساعات قليلة تفصل ترامب وهاريس عن المواجهة الحاسمة في الانتخابات

الرياضة بغزة تنزف .. نجوم أطفأت الحرب توهجها

حماس: هجوم المستوطنين على البيرة تطورٌ خطير يتطلَّب تصعيد المواجهة بالضّفة

الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل مقتل أحد قادته على الحدود الشرقية

إلغاء الاحتلال اتفاقه مع الأونروا.. خطوة جديدة على طريق محاربة الوكالة الدولية

مؤسسات الأسرى: 11 ألف و500 حالة اعتقال بالضّفة والقدس منذ بدء الحرب على غزّة

الغزِّيون لا يُعلِّقون آمالَهم على إدارة أمريكية جديدة لوقف حرب الإبادة

إصابة جندي من "غفعاتي" بجروح خطرة شمال غزة

04 نوفمبر 2024 . الساعة 14:39 بتوقيت القدس
...
إصابة جندي من "غفعاتي" بجروح خطرة شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطرة في معارك شمال غزة.

وغفعاتي لواء مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاغاناه، ثم أصبح جزءًا من جيش الاحتلال.

ويتبع اللواء فرقة الصلب، وهي فرقة مدرعة تتبع للقيادة الجنوبية في جيش الاحتلال.

ورغم حالة الحصار والعدوان الأوسع على شمال قطاع غزة، منذ نحو شهر، والذي يندرج في إطار تنفيذ ما يعرف بخطة الجنرالات، تنفذ المقاومة الفلسطينية عمليات نوعية أفقد الاحتلال العديد من الجنود والضباط ذو الرتب الرفيعة حياتهم.

كان أبرز الرتب العسكرية التي اصطادتها كتائب القسام قائد لواء 401 المدرع، العقيد إحسان دقسة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#جيش الاحتلال #إصابة جندي #غفعاتي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة