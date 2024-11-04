إصابة جندي من "غفعاتي" بجروح خطرة شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطرة في معارك شمال غزة.

وغفعاتي لواء مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاغاناه، ثم أصبح جزءًا من جيش الاحتلال.

ويتبع اللواء فرقة الصلب، وهي فرقة مدرعة تتبع للقيادة الجنوبية في جيش الاحتلال.

ورغم حالة الحصار والعدوان الأوسع على شمال قطاع غزة، منذ نحو شهر، والذي يندرج في إطار تنفيذ ما يعرف بخطة الجنرالات، تنفذ المقاومة الفلسطينية عمليات نوعية أفقد الاحتلال العديد من الجنود والضباط ذو الرتب الرفيعة حياتهم.

كان أبرز الرتب العسكرية التي اصطادتها كتائب القسام قائد لواء 401 المدرع، العقيد إحسان دقسة.

المصدر / فلسطين أون لاين