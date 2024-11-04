من دون توقف.. محور نتساريم في مرمى نيران طائرة الزواري القسامية

استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محور نتساريم الفاصل ما بين وسط القطاع وشماله، بطائرة الزواري الانتحارية، لتسطر فصلا من جديد في مباغتة العدو وملاحقته واستهدافه في كل أماكن تواجده.

الاستهداف الذي حدث أمس، وتكتم جيش الاحتلال عن نتائجه ليس الأول الذي تنفذه كتائب القسام بهذه الطريقة إذ استهدفت المحور بطائرات الزواري أكثر من مرة في إطار الحرب والعدوان على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأتى استهداف طائرة الزواري القسامية لمحور نتساريم لترسم شرخا جديدا في أسطوانة الاحتلال وأجهزة أمنه الدعائية على مدار الفترات الماضية، المشيرة إلى قضائها على قدرات كتائب القسام العسكرية، وعناصرها الميدانية.

قدرات عسكرية وتكتيكية

ووفق مراقبين فإن استهداف محور نتساريم يؤكد على تطور القدرات العسكرية والتكتيكية للمقاومة، وعدم غيابها عن تحقيق المفاجئات تجاه جيش الاحتلال المتوغل في قطاع غزة.

وجاء الاستهداف على الرغم من فوهة النار التي لا تتوقف من مدفعية وطائرات الاحتلال نحو جميع الاتجاهات المطلة على محور نتساريم، والحالة الأمنية القوية التي تفرضها قوات الاحتلال لعدم استهداف أفرادها.

وطائرة الزواري، طائرة مسيرة صنعها المهندس التونسي والقيادي في كتائب عز الدين القسام محمد الزواري، الذي اغتاله الموساد عام 2016.

صنعت 30 طائرة منها عام 2008 بإشراف الزواري نفسه، وظهرت لأول مرة في معركة سيف القدس عام 2021، ثم في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

طوفان الأقصى

في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلال عملية طوفان الأقصى أطلق مقاتلو القسام مسيّرات من طراز "الزواري"، إضافة إلى مسيّرة "شهاب"، المصممة محليا، وهي نسخة من طائرات أبابيل الإيرانية التي تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت كتائب القسام إن سلاحها الجوي شارك بـ35 مسيّرة من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال، وأكدت أن هذه الطائرات أسهمت في التمهيد لعبور مقاتليها إلى الأراضي المحتلة.

واستمرت كتائب القسام وبعد عام من العدوان على قطاع غزة، في استخدام طائرة الزواري لملاحقة وضرب قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 23 من أغسطس الماضي، بثت الكتائب مشهدا مصورا لاستهداف عناصرها مركز قيادة وسيطرة وحشودا لجنود الاحتلال في محور نتساريم بطائرة انتحارية من طراز "زواري".

المصدر / فلسطين أون لاين