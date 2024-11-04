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"صحة غزة": ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 43 ألفا و374

04 نوفمبر 2024 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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مواطن يحمل أحد الشهداء الأطفال

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة خلال التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 395 على قطاع غزة، إن حصيلة العدوان من الشهداء ارتفع إلى 43,374 و102,261 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

3 مجازر 

وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيد و156 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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