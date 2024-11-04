الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل مقتل أحد قادته على الحدود الشرقية

أعلنت العلاقات العامة لمقر "القدس" للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، الإثنين، مقتل أحد قادتها، وطيار إثر تعرض طائرتهما لحادث، أثناء القيام بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية الجنوبية الشرقية.

وأوضحت وكالة "مهر" للأنباء، أن "طائرة جايرو بلن الخفيفة للغاية تابعة للقوة البرية لحرس الثورة" تعرضت لـ"حادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية الجنوبية الشرقية".

قائد لواء نينوى

وأوضح البيان: "أن قائد لواء نينوى بمحافظة جلستان العميد حميد مازندراني، وقائد الطائرة حميد جندقي" لقيا حتفهما، إثر وقوع الحادث، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتعيد تلك الواقعة إلى الأذهان، مصرع الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، الذي كان قد لقي مصرعه مع وزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، بالإضافة إلى مسوؤلين آخرين، في 20 مايو الماضي، إثر تحطُّم الطائرة المِروحية التي كانت تُقِلُّهم فوق محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

المصدر / وكالات