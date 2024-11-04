الإعلام الحكومي: الاحتلال دمر كل مستشفيات شمال غزة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال دمر كل المستشفيات وأخرجها عن الخدمة في محافظة شمال قطاع غزة.

وقال الإعلامي الحكومي في بيان إن الاحتلال يواصل عدوانا بريا وجويا وبحريا ومركبا ومكثفا في إطار تنفيذ مخطط القتل والإبادة والتهجير الشامل.

وأضاف أن هذا المجازر المستمرة تتم تحت غطاء أميركي.

وأكد الإعلامي الحكومي أن الاحتلال تعمّد تجويع المدنيين وتعطيشهم ومنع وصول المساعدات إلى شمال غزة.

كما دان ارتكاب الاحتلال جرائم ضد الإنسانية ومجازر وإبادة جماعية ضد السكان المدنيين على مدار شهر كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين