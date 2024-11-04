"أمطار وانخفاض في الحرارة ورياحٌ معتدلة".. طقس فلسطين الأسبوع القادم

يشهد الطقس في فلسطين خلال الأسبوع القادم تقلبات طفيفة، حيث تبدأ بأمطار متفرقة ودرجات حرارة باردة نسبياً، ثم يبدأ بالتحسن تدريجياً مع ارتفاع في درجات الحرارة وظهور الشمس.

ومن المتوقع حسب الأرصاد الجوية أن تهطل أمطار متفرقة خلال الأيام الأولى من الأسبوع، خاصة في المناطق الشمالية والساحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة، وخاصة في ساعات الليل.

وحيث يبدأ الطقس بالاستقرار تدريجياً بدءاً من منتصف الأسبوع، حيث يرتفع معدل الحرارة وتظهر الشمس بشكل أكبر. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن طقس بدءاً من اليوم الإثنين 4 نوفمبر وحتى الجمعة القادمة، يرجى الاطلاع على التفاصيل أدناه:

- الإثنين 4 نوفمبر: غائم جزئياً، أمطار متفرقة، بارد.

- الثلاثاء 5 نوفمبر: غائم جزئياً، احتمال أمطار محلية صباحاً، بارد.

- الأربعاء 6 نوفمبر: معتدل، غالباً مشمس.

- الخميس 7 نوفمبر: صافٍ إلى غائم جزئياً، معتدل.

- الجمعة 8 نوفمبر: معتدل، سحب متفرقة.

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