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والد أسير في غزة يهاجم نتنياهو: يمارس الإرهاب النفسي تجاهنا

04 نوفمبر 2024 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي تجاه أهالي الأسرى لدى المقاومة في غزة

نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن والد الرقيب إيتاي تشين الذي اختطفت جثته بغزة تعليقا على التسريبات قوله: نمر بحرب نفسية بسبب الحكومة.

من جهته قال والد أسير محتجز في غزة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي تجاه عائلات المختطفين عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية.

وأمس الأحد قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن التقديرات في دولة الاحتلال تشير إلى أن 51 من المحتجزين في قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة، بعد تقديرات سابقة بأن أعدادهم قريبة من 63 محتجزا.

وكانت القناة 12 العبرية كشفت عن فحوى لقاء رئيس جهاز "الموساد" (المخابرات) ديدي برنياع، في الأيام الأخيرة، مع عدد من عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، قال فيه: فرصة التوصل إلى صفقة جزئية ضئيلة، وحماس تصر على إنهاء الحرب- والفريق المفاوض ليس لديه تفويض من رئيس الوزراء للتقدم نحو اتفاق شامل وإنهاء الحرب"، ما يشير إلى أن نتنياهو من يقف حائلا وراء إتمام الصفقة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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