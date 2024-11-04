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"انتهاكات مُتصاعِدة".. الاحتلال يخطر بهدمِ مسجد الشّياح في القدس المُحتلّة

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"انتهاكات مُتصاعِدة".. الاحتلال يخطر بهدمِ مسجد الشّياح في القدس المُحتلّة

04 نوفمبر 2024 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس خلال 5 أيام.

وقالت مصادر مقدسية، إن سلطات الاحتلال، وضعت أمس الأحد، ملصقًا على مسجد الشياح في خلة عبد بجبل المكبر في القدس، يتضمن إخطارا بهدمه.

ويخدم مسجد الشياح أهالي حي الشياح والمناطق القريبة منه، ويتوافد عليه يوميا المئات من الأهالي للصلاة فيه وتعلم القرآن وتعاليم الدين، كما تعتبر ساحته متنفسا لأطفال الحي.

وبني المسجد قبل 20 عاما، وكانت البلدية قد أصدرت قرارات وانذارات هدم له، لكن تم تجميدها، ولكن الاهالي فوجئوا بقرار من المحكمة بهدم المسجد "قرار نهائي".

وعلقت طواقم البلدية قرار الهدم على المسجد.

ويوميًا، تقتحم البلدية برفقة القوات الشرطية بلدات واحياء القدس، وتعلق الاخطارات والاستدعاءات وقرارات الهدم على المنشآت "سكنية، تجارية، زراعية، واليوم تطال أماكن العبادة.

وخلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، نفذ الاحتلال 13 عملية هدم بالقدس، بينها 9 عمليات هدم ذاتية قسرية، وتركز الهدم في كل من بلدة سلوان، والطور، والعيساوية، وصور باهر، وبيت حنينا، بحسب معطيات فلسطينية.

وبحسب تقرير محافظة القدس، فإن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 154 عملية هدم وتجريف بالمدينة المقدسة، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.

المصدر / فلسطين اون لاين+ وكالات
#غزة

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