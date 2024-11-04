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الاحتلال يلغي اتفاقه مع "الأونروا" الموقع عام 1967

04 نوفمبر 2024 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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الاحتلال يلغي اتفاقه مع "الأونروا" الموقع عام 1967

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق الذي ينظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في (إسرائيل) والأراضي المحتلة التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، صباح الاثنين، بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً، مساء الأحد، بإلغاء الاتفاق الموقع في العام 1967 الذي ينظم عمليات الأونروا في (إسرائيل) والضفة الغربية وغزة".

والأونروا مؤسسة دولية تتبع لهيئة الأمم المتحدة مباشرة، تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، يقيمون في مناطق العمليات الخمس: قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان.

تم تأسيس الأونروا في أعقاب حرب عام ١٩٤٨ بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر أيار عام 1950.

وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 2026.

#الاحتلال #الأونروا #إلغاء الأونروا #محاربة الأونروا

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