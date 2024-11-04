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قناة عبرية تكشف عن فحوى لقاء رئيس "الموساد" مع عائلات الأسرى وهذا أبرز ما دار فيه

04 نوفمبر 2024 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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ديدي برنياع رئيس جهاز الموساد

كشفت القناة 12 العبرية، عن فحوى لقاء رئيس جهاز "الموساد" (المخابرات) ديدي برنياع، في الأيام الأخيرة، مع عدد من عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

وقالت القناة اليوم الإثنين، إن برنياع، أطلع أهالي الأسرى لدى المقاومة عن تطورات سير المفاوضات بشأن الصفقة.

وذكرت القناة أنه ورغم خروج الوفد الإسرائيلي لجولة محادثات في العاصمة القطرية الدوحة، إلا أن الرسالة التي تلقتها العائلات هي أن فرصة التوصل إلى اتفاق تبدو منخفضة.

وأضافت: "خلال اللقاء مع رئيس الموساد سأله أحد أقارب الأسرى: "ماذا يحدث في الصفقة الآن؟" ورد رئيس الموساد: "لم تصلنا حتى الآن إشارة من الوسطاء حول الاقتراح القطري أو المصري بشكل رسمي، لذا علينا الانتظار".

فرصة ضئيلة

وبحسب القناة أكمل رئيس الموساد قوله: وفي هذه اللحظة فإن فرصة التوصل إلى صفقة جزئية ضئيلة، وحماس تصر على إنهاء الحرب- والفريق المفاوض ليس لديه تفويض من رئيس الوزراء للتقدم نحو اتفاق شامل وإنهاء الحرب".

وبحسب أوساط إسرائيلية واسعة، يقف نتنياهو حائلا أمام إتمام صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية بغزة، منذ البدايات الأولى لانطلاق المفاوضات.

وعززت قناعات الشارع الإسرائيلي بشأن وقوف نتنياهو حائط صد أمام صفقة التبادل ما كشف عنه مؤخرا من تسريبات ديوانه الخاص، والتي كانت تلفق للمقاومة تصريحات لتحول أمام تقدم الصفقة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#أسرى #رئيس الموساد #عائلات الأسرى الإسرائيليين #ديدي برنياع

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