مستوطنون يُهاجمون البيرة وقوّات الاحتلال تنفّذ عملية اعتقالات في الضّفة الغربيّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخلّلها اعتقالات واعتداءات من قبل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

في البيرة، هاجم عددٌ من المستوطنين المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددًا من المركبات فيها قبل أن ينسحبوا، فيما هرعت سيارات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت فيما لا يقل عن 6 مركبات.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب المدينة.

في الخليل، شنّت قوات الاحتلال حملة اقتحامات في مخيم العروب شمال المدينة، وعُرف من المعتقلين: المحرر محمد وحيد أبو ماريا، وبهاء بسام علامي والطفل محمد باسم عطية.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال منطقة واد الريم شرقي بلدة سعير بالخليل وصادرت نحو 6 مركبات بحجة أنها غير قانونية.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال بنايةً سكنية في حي المخفية بالمدينة واعتقلت الشاب أحمد شبيطة.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت النقطة العسكرية الإسرائيلية الجاثمة على جبل جرزيم جنوب نابلس.

في جنين، استهدف مقاومون حاجز دوتان العسكري قضاء جنين بعبوات ناسفة محلية الصنع.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق المحافظة، وسط انتشار عسكري كثيف واستهداف منازل ومتاجر على الطريق الرابط ببلدة كفر ثلث.

كما اقتحمت قوات الاحتلال كفر ثلث وسنيريا وجيت في قلقيلية، حيث أطلقت قنابل صوتية بكثافة لترهيب المواطنين، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف منهم: أحمد نائل سلمي، وبراء محمد منصور، براء السدة، وثائر يامين.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات