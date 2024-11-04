في يومها الـ 395.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 395 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتّهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ووفقًا لآخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 43 ألفًا و341 شهيدًا، بالإضافة لـ 102 ألف و105 إصابة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، واصل الاحتلال لليوم الـ 31 على التوالي فرض حصار مطبق على مخيم جباليا وسط إبادة متكاملة لكافة مناطق شمال قطاع غزة، باستخدام أساليب القتل والتجويع والموت البطيء عن طريق منع إدخال المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية، وحصار المستشفيات وقصفها وإخراجها وطواقمها والدفاع المدني عن الخدمة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نسف عدداً من المباني السكنية غرب مخيم جباليا.

وفجر اليوم، شنت طائرات الاحتلال غارات على حيي الصفطاوي والقصاصيب ومحيط مخيم جباليا، فيما استهدفت خلال السّاعات الأولى من صباح اليوم منطقة الفاخورة جنوب مشروع بيت لاهيا.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاحتلال شن قصفًا مدفعيًا متواصلًا وإطلاق نار تجاه محيط منطقة المثلث وشارع السكة بحي الزيتون شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة.

واستهدفت طائرات الاحتلال محيط شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة

في المحافظة الوسطى، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بإتجاه شاطئ مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء شهيد وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "قدوحة" شرق مخيم النصيرات، فيما ارتقى شهيد آخر وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة النباهين بمخيم 2 في النصيرات.

في خانيونس، أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً في منطقة قيزان رشوان بمدينة خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين