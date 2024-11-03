حماس: لم نتسلّم أيّ مقترحات مكتُوبة جديدة بشأن وقف إطلاق النّار في غزّة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، إن الحركة لم تتسلم أي مقترحات مكتوبة جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد حمدان في تصريح صحافي للجزيرة مباشر، أن تصريحات الاحتلال بشأن التجهيز للبقاء في قطاع غزة جزء من الحرب النفسية.

وأضاف "شعبنا ثابت في أرضه رغم الجرائم النازية للاحتلال خاصة في شمال غزة".

ولفت إلى أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة إيجابي "ولا نريد استباق النتائج".

وفي وقتٍ سابق، شدّد حمدان على أن أي مقترح يقدم لنا ويحقق مطالب شعبنا وينهي معاناته، ويوقف العدوان الإسرائيلي نهائيا وليس مؤقتًا سنمضي به بلا تردد".

وأوضح حمدان، أن تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة حرب الإبادة في القطاع وعدم الانسحاب منه.

وأضاف، أن "الاحتلال الإسرائيلي يقدم أفكارا في الهواء وليس عرضا حقيقيا، وهو غير جاد في المفاوضات أبدا".

وأشار القيادي في حماس، إلى أن "التاريخ يشهد بأن المقاومة الفلسطينية لم تنكسر يومًا، والاحتلال يدرك أنه لا يستطيع كسر إرادة شعبنا".

ويوم الجمعة، كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوم الجمعة، عن تفاصيل المقترحات التي قدمها الوسطاء في مصر وقطر حول هدنة مؤقتة تتضمن تبادل جزئي أسرى.

وقال مصدر قيادي في "حماس" لقناة "الأقصى" إن وفدُ الحركة استمع خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في مصر وقطر لأفكار حول هدنةٍ مؤقتة لأيام محددة، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، يتمّ خلالها تبادل جزئي للأسرى.

وأضاف، أن المقترحات لا تتضمَّن وقفًا دائمًا للعدوان ولا انسحابًا للاحتلالِ من القطاع، ولا عودةَ للنَّازحين.

وتابع، أن المقترحات لا تعالجُ احتياجاتِ شعبِنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكلّ طبيعيّ وخاصة معبر رفح.

وجدد وفد الحركة التأكيد على أنَّ ما يريده شعبنا هو الوقف الكامل والشَّامل والدَّائم لإطلاق النَّار، والانسحاب الكامل من قطاع غزَّة، وعودة النازحين، ورفع الحصار.

وأوضح أن الوفد أكد ضرورة توفير مقوّمات الحياة؛ من غذاء وإيواء ودواء وإعادة الإعمار، ثمَّ تحقيقُ عمليَّة تبادُل جدّية تتضمن رفع المعاناة عن أسرانا الأبطال، وتنهي اعتقالهم الظالم.

وأكدت حماس أنها منفتحة على أيّ أفكار أو مفاوضات من أجل تحقيق هذه الأهدافِ وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735.