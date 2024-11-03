شركاتٌ بحرية تابعة للاحتلال تعملُ على بيْع أصولها والقوّات اليمنية تكشف: هكذا سنتعاملُ معها

كشفت القوات المسلحة اليمنية، أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للعدو "الإسرائيلي" تعمل على بيع أصولها، خلال الفترة الأخيرة.

وقالت لقوات اليمنية في بيان لها، إن "المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن الشركات البحرية للعدو تنقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى".

وأكدت أنّها لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو "الإسرائيلي".

وحذّرت كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عملياتنا.

وشدّدت على استمرار فرض الحصار البحري على العدو "الإسرائيلي" واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

وفي 19 تشرين ثاني 2023، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، للمرة الأولى، أنّها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، انطلاقاً من مسؤوليتها الدينية والأخلاقية والوطنية بالوقوف إلى جانب أهالي غزة.

وجاء في البيان، الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ القوات المسلحة اليمنية ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، إضافةً إلى السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والتي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وأكّد البيان، أنّ القوات المسلحة تهيب بجميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها وكذلك الابتعاد عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين