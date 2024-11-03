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"انتظروا مُغادرة وفد الصّحة العالميّة".. الاحتلال يقْصفُ طابقَ المبيت بمستشفى كمال عدوان

03 نوفمبر 2024 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
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أُصيب مجموعة من الأطفال بجروح خطيرة، مساء اليوم الأحد، جراء قصف مدفعية الاحتلال طابق المبيت في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان د. حسام أبو صفية، إن المستشفى تعرّض لاستهداف خطير بالقصف المدفعي المباشر على أقسام المبيت وحضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه.

وأطلق أبو صفية نداء استغاثة، مؤكدًا أنه بعد انسحاب وفد منظمة العالمية من مستشفى كمال عدوان وإجلاء بعض الجرحى، تعّرض المستشفى لوضع خطير وصعب جدًا، حيث تم استهداف مرافق المستشفى بالقصف المدفعي المباشر على أقسام المبيت وحضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه وهناك اصابة خطيرة في الأطفال جراء القصف.

ومن جهتها، جددت وزارة الصحة الفلسطينية، مناشدتها بضرورة إرسال وفود طبية وجراحية، وتسهيل وصولها لمستشفيات شمال غزة وخاصة مستشفى كمال عدوان، بالإضافة لتوفير سيارات إسعاف لنقل الجرحى والمرضى للمستشفيات.

ومنذ 6 أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حصاره المُطبق على شمال قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، ومستهدفًا كافة المرافق الطبية، في ظل منع إدخال المستلزمات الطبية، واستهدافها بشكل مباشر لإخراجها عن الخدمة.

#مستشفى كمال عدوان #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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