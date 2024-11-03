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حزبُ الله يبثُّ مشاهد نوعيّة لمُنشأة "عماد 5" ويبْعثُ رسالةً للاحتلال.. وهذا ما جاء فيها! (شاهد)

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حزبُ الله يبثُّ مشاهد نوعيّة لمُنشأة "عماد 5" ويبْعثُ رسالةً للاحتلال.. وهذا ما جاء فيها! (شاهد)

03 نوفمبر 2024 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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نشَر الإعلام الحربي لحزب الله، اليوم الأحد، مشاهد جديدة لمنشأة عماد 5 تحت الأرض، والتي تختزن قدرات صاروخية للحزب.

ووجّه حزب الله رسالة بعنوان: "لن نترك الساح، لن نُسقِط السلاح".

وعرضت المقاطع المصوّرة مجاهدين من حزب الله داخل منشأة تحت الأرض، لتظهرهم يجهزون صواريخ نوعية بما يسمح بإطلاقها من مرابطها في المنشأة.

وجاءت في الفيديو كلمات للشهيد السيد حسن نصر الله، وقوله: "نحن هنا لا يمكن أن نترك، ولا يمكن أن نخاف، ولا يمكن أن نستسلم، نحن هنا لن نترك السّاح، ولن نسقط السلاح".

ويُذكر أنّ حزب الله، نشر في 16 أغسطس مقطعًا مصورًا لمنشأة عسكرية في أنفاق ضخمة قادرة على استيعاب راجمات صواريخ، وأطلق عليها اسم "عماد 4"، نسبة لأحد قيادييه الكبار عماد مغنية الذي اغتيل في سوريا عام 2008. 

وأوضح الإعلام الحربي أن "المنشأة ليست فقط بعيدة عن القدرات الاستعلامية المعادية (الإسرائيلية)، بل أيضًا توفر الحماية حيال الاستهدافات المعادية".

وجاءت في الفيديو كلمات للشهيد السيد نصر الله، شدّد فيها على أنّ "المقاومة أقوى من أيّ زمانٍ مضى منذ انطلاقتها في المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #منشأة عماد 5

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