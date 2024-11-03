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"وعاد المُجاهدون إلى قواعدهم بسلام".. القسّام تَتبنَّى عمليةَ استهداف مستوطنة "شاكيد" شمال الضّفة

03 نوفمبر 2024 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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تبنّت كتائب الشّهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "شاكيد" غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف مستوطنة "شاكيد" شمال الضفة الغربية بالأسلحة الآلية المناسبة.

وأكدت أن مجاهديه تمكنوا من الانسحاب إلى قواعدهم بسلام.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ورود أنباء بوقوع عملية إطلاق نار من مركبة "تندر" بيضاء باتجاه منطقة "شاحاك" الصناعية شمالي الضفة.

ويُذكر أنّ أعمال المقاومة شهدت خلال أكتوبر الماضي "تصاعدًا نوعيًا"، وتم رصد 47 عملية إطلاق نار، و37 اشتباكًا مسلحًا، منها 28 عملية في جنين، و24 عملية في نابلس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #مستوطنة شاكيد #طوفان الأقصى #عملية القسام

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