فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحيفة عبريَّة: هكذا أوقعت "فخاخ القسَّام" وحدة الأشباح بـ "كمين قاسٍ" في معارك جباليا

فيليب لازاريني: بدلاً من حظر الأونروا يجب إنهاء الحرب على غزة

"ليان" و "وئام" تتعهَّدان بملاحقة قادة (إسرائيل) على جرائم الإبادة بغزَّة

شاحنات المساعدات العالقة في مصر.. نشطاء التواصل الاجتماعيّ: اعتبروها "كاثرين"!

استطلاع للرأي: 44% من الطلاب (الإسرائيليين) لم ينهوا دراستهم بسبب الحرب

بعد عام من الإبادة.. مستشفى الأطفال الوحيد بمدينة غزة يعود للحياة "جزئيًا"

بيَّنت مهاجمًا "قانون المهاجع": يمتصُّون من دماء الجيش لصالح "الحريديم"

استمرار الصمت الدولي فاقم مقتلة الصحفيين في غزة

ميدفيديف: ترامب سيلقى مصير كنيدي إذا حاول وقف حرب أوكرانيا

دراسة تكشف عدم استعداد (إسرائيل) لسيناريو الانقطاع الطويل للكهرباء

أوقع 4 قتلى بينهم ضابط كبير ..

صحيفة عبريَّة: هكذا أوقعت "فخاخ القسَّام" وحدة الأشباح بـ "كمين قاسٍ" في معارك جباليا

03 نوفمبر 2024 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
...
صحيفة عبرية: هكذا أوقعت "فخاخ القسام" وحدة الأشباح بـ "كمين قاسٍ" في جباليا
وكالات/ فلسطين أون لاين

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تفاصيل "كمين صعب" أوقع جنودًا وضباط قتلى وجرحى في صفوف وحدة وحدة "الأشباح" المعروفة بـ 888، قبل أيام بمعارك جباليا شمال القطاع.

ويوم أمس السبت، تبنّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية قتل ضابط و3 جنود، ينتمون إلى وحدة "الأشباح" الإسرائيلية أو الوحدة "888"، وهي إحدى الوحدات الخاصة متعددة الأبعاد التابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، والذي أقرّ الاحتلال بمقتلهم، في الـ29 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في جباليا.

وقالت القسام، إن مجاهديها فجروا منزلاً مفخخاً مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة، قرب مدرسة الفاخورة غربي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل ومصاب.

أما  صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قال إنَّ مقاتلي "حماس" استطاعوا تضليل جيش الاحتلال بالعملية التي أدت لمقتل 4 جنود من وحدة الأشباح بجباليا، فلم يفخخوا الطابق الأول في المبنى وهو مركز الخطر عادة، خادعين بذلك جنود الوحدة.

وأضافت، وفخخ مقاتلو "القسام" الطابق الثاني بالمبني؛ لإيهام الجنود أنه آمن وقد نجحت خطتهم بالفعل"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأشار الصحيفة العبرية، إلى أن "مقاتلي حماس بدأوا بتغيير أنماط قتالهم، والآن يحولون القذائف إلى عبوات ناسفة شديدة الانفجار، وقد ثبت أن هذا سلاح فعال فقد أدى لمقتل عدد من الجنود في جباليا".

والثلاثاء الماضي، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين؛ جراء انفجار عبوة في مبنى كانت تنشط فيه قوات الجيش، خلال معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

 

#كمين القسام #معارك جباليا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة