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لم نعرف منها إلا الحروب.. قائد الحرس الثوري الإيراني يهاجم أميركا

03 نوفمبر 2024 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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قائد الحرس الثوري الإيراني يهاجم أميركا

هاجم قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الولايات المتحدة وقال إن أميركا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية "لم نعرف منها إلا الحروب".

وأضاف سلامي خلال كلمه له في ظهران اليوم الأحد، أن شعبنا أثبت قدرته، وأميركا فشلت في كسر شوكته من خلال فرض العقوبات عليه.

وأكد قائد الحرس الثوري أن واشنطن تتحدث عن الديمقراطية والسلام والحرية، لكنها مصدر الفوضى السياسية في العالم.

وتابع قائلًا "واشنطن استخدمت كل أدواتها للانتصار على الشعب الإيراني لكنها هزمت."

وشدد سلامي على أن "الفئة القليلة المؤمنة في غزة ستنتصر على أميركا والكيان الصهيون، وأميركا والغرب المتحالف معها اجتمعا ضد غزة، لكن أهلها استطاعوا أن يبثوا أملا جديد.

وأشار إلى أن جنود الكيان الصهيوني يدفنون على ثغور غزة ولبنان لذلك عندما يخسرون سياسيا ينتهكون كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وختم قائلًا "الكيان الصهيوني لن يكون قادرا على البقاء بالاعتماد على أجهزته العسكرية.. سنلحق الهزيمة بالعدو وسيتم إثبات هذا الأمر في الساحات وسننفذ كل ما نقوله".

 

 

المصدر / وكالات
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