الأمم المتَّحدة: قتل الصَّحفيِّين في غزَّة يفوق أيَّ حرب أخرى منذ عقود

وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت منظمة اليونسكو، إن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحفيين لا تزال بلا عقاب في العالم، وذلك في تقرير لمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

ووفقا للتقرير، قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، صحفي واحد يقتل كل 4 أيام حول العالم خلال العامين الماضيين لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة، وفي معظم الحالات لن يحاسب أحد على عمليات القتل هذه.

وأشارت إلى أن 85% من جرائم قتل الصحفيين التي أحصتها اليونسكو منذ عام 2006 بقيت دون حل، وتصدرت الأراضي الفلسطينية قائمة الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين لعام 2023، مع وقوع 24 حالة قتل.

وفي السياق، قال الأمين العام للأمم المتحده أنطونيو غوتيريش، في رسالة بهذه المناسبة: "إن السنوات الأخيرة شهدت معدلا مثيرا للجزع من الوفيات في مناطق النزاع - لا سيما في غزة التي شهدت أكبر عدد من حالات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في أي حرب منذ عقود".

وأشار غوتيريش إلى أن مـيثاق المستقبل الذي اعتُمد في أيلول، يدعو إلى احترام وحماية الصحفيين والإعلاميين والموظفين المرتبطين بهم العاملين في حالات النزاع المسلح.

ودعا الحكومات إلى إعمال هذه الالتزامات باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الصحفيين والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وملاحقة مرتكبيها في كل مكان.