لأكثر من ساعات.. مروحية "إسرائيلية" تطارد مسيّرة تحلق في جنوب هضبة الجولان

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير عبرية، أنه لا تزال طائرة مسيرة قادمة من الشرق تحلق في جنوب هضبة الجولان بعد فشل اعتراضها والمروحيات العسكرية تشارك في البحث عنها.

وقالت قناة "12" العبرية: "أكثر من نصف ساعة من الإنذارات، مروحية قتالية تطارد طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله".

وعلق موقع والا العبري عن الحادثة، بالقول إن اكتشف محور المقاومة نقطة ضعف "إسرائيل"، إنها الطائرات المسيرة التي تنطلق من لبنان واليمن والعراق وسوريا.

وأضاف الموقع العبري، أن الوحدة 127 في حزب الله المسؤولة عن الطائرات المسيرة تعمل بسرية وبطريقة لا مركزية وهذا جعل من مهمة استهداف عناصرها مهمة صعبة.

وقال المراسل العسكري أمير بوخبوط لموقع والا العبري، إن "الطائرات المُسيّرة تضع الشمال في حالة استنفار، وتقديرات الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يمتلك المئات منها".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت أن صفارات الإنذار دوت لأكثر من نصف ساعة، فيما طاردت مروحية قتالية طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله في حيفا.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، إلى أن "طائرات مقاتلة تشارك في مطاردة مسيرات في منطقة عكا".

كما قام "حزب الله" بتنفيذ عمليات عسكرية، من ضمنها استهدافات لتل أبيب وحيفا وغيرها، فيما نشر مقطع فيديو وثق عملية استهداف ثكنة "راميم" الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.