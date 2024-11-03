"اقتحامات واعتقالات تعسّفيّة".. الاحتلال يواصلُ انتهاكاته في الضّفة الغربية

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال، منذ فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تخللها مواجهات متفرقة.

وفي أبرز التطورات، أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي في شارع "نابلس"، ما أدى لإصابة شاب بشظية رصاص حي بالقدم، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم معظم أحياء المدينة، وقام بنصب كمائن ونشر قناصته خلال الاقتحام.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عسكر القديم بنابلس ونفذت عمليات دهم وتخريب في منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عرف منهم، غسان محمد المصري ونجليه محمود وياسين، وباسم ذيب المصري، ويوسف محمود المصري.ودهمت قوات الاحتلال منازل لشبان تم اعتقالهم قبل أيام من مخيم عسكر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، ومنطقة اسكان الموظفين شرق المدينة.

وانسحبت قوات الاحتلال من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد اقتحام عدد من المنازل وتحطيم محتوياتها وإلقاء القنابل الصوتية والغازية بشكل عشوائى لإرهاب المواطنين.

وشهدت البلدة، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة صوب الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، واعتقلت الشاب صلاح المغالسة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله، وقرية النبي صالح شمال غربي المدينة حيث اعتقلت الطفل عبدالله إبراهيم التميمي.

وطالت الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، وبلدة جبع جنوبي مدينة جنين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عاطوف شرقي بلدة طمون قضاء طوباس.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الشاب علاء أبو شما، شقيق الأسير المحرر وسيم أبو شما من قرية عاطوف.