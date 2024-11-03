حرب الإبادة تدخل يومها ال 394.. مجازر مستمرَّة ونسف مباني سكنيَّة في جباليا والنُّصيرات

غزة/ فلسطين أون لاين

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 394 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وصعّد الاحتلال منذ ساعات مساء أمس السبت، قصفه الجوي والمدفعي بشكل عنيف ومتواصل على عدة مناطق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مرتكبا مجازر مُروّعة راح ضحيتها 34 شهيداً.

وأعلنت وزارة الصّحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و314 شهيدًا، و102 ألف و19 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ونوهت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

واستشهد فجر اليوم الأحد مواطنان وأصيب آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف صوب غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

واطلقت طائرات كواد كابتر إسرائيلية النار من في منطقة جباليا البلد والنزلة شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدد من الغارات شرق مخيم جباليا وشمال بيت لاهيا.

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مبانٍ سكنية في مخيم جباليا شمالي غزة وغربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال شنت غارة في منطقة قليبو شمال قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة أبو العوف في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن مناشدات وصلت لمركبات الإسعاف للتحرك للمكان لإخلاء الشهداء والجرحى.

واستهدف قصف إسرائيلي، الليلة، قرب مستشفى الدرة على شارع صلاح الدين شرقي حي التفاح شرقي مدينه غزة، في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي غرب حي الصبرة جنوب المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، قنابل ضوئية شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما شنّ طيران الاحتلال غارة على حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الغربية من مدينة بيت لاهيا شمال غزة، تزامنًا مع إطلاق طائرات الاحتلال المروحية الرصاص تجاه مناطق شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي بغداد في خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوب القطاع، فيما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتان إسرائيليتان استهدفتا وسط وشمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووصل الشهيدين خالد جمال أبو الحصين وهشام عليان البيوك، مساء اليوم السبت، إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال شرق رفح.

وارتكبت قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، مجزرة بحق المواطنين المدنيين في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة، عقب قصف طائرة حربية مسيرة لمجموعة من المدنيين على مدخل المخيم.

ونقلًا عن مصادر طبية ومحلية متطابقة أن 6 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين، باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة مدنيين على مدخل مخيم البريج.