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"زراعة البراميل المتفجرة بين المنازل"..

"الإعلامي الحكومي": الاحتلال قصف ودمّر 254 وحدة سكنية بالنصيرات

02 نوفمبر 2024 . الساعة 19:11 بتوقيت القدس
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"الإعلامي الحكومي": الاحتلال قصف ودمّر 254 وحدة سكنية بالنصيرات
غزة/ فلسطين أون لاين

 ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الـ48 ساعة الماضية عدة مجازر في منطقة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات (وسط قطاع غزة) راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً، وعشرات الإصابات بينهم عشرات الأطفال والنساء.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، امتداداً لارتكاب جيش الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية فقد قام بقصف وتدمير 254 وحدة سكنية خلال الـ48 ساعة الماضية نفسها.

وأضاف، "استخدم الاحتلال كذلك أسلحة مُحرمة دولياً من خلال إلقائها بشكل عشوائي من الطائرات المقاتلة والدبابات الحربية، حيث قام بزراعة براميل متفجرة بين منازل المواطنين وقام بتفجيرها عن بُعد دون أية اعتبارات قانونية، وكذلك استخدم صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة ضد منازل المواطنين المغطاة غالبيتها بألواح الاسبست وألواح الزينقو، مما جعلها أثراً بعد عين وبشكل يفوق التصور الإنساني.

وأدان المكتب الحكومي، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجرائم ضد الإنسانية وللمجازر والإبادة الجماعية التي استهداف فيها المدنيين والأطفال والنساء بشكل مُتعمَّد ومقصود، ونُطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروِّعة ضد الأحياء السكنية وضد المدنيين.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ نُحمّلهم كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية.

وطالب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والطرق لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العُزّل في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد 393 يوما بلغت 43 ألفا و314 شهيدا، و100 ألف و2019 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي خلال الـساعات الـ24 الماضية ارتكب 7 مجازر، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و192 مصابا.

#غزة #مخيم النصيرات #وسط قطاع غزة

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