"متاح الآن".. كتب و رزم الصفوف الإبتدائية لطلاب المدارس الافتراضية 

غزة/ فلسطين أون لاين

أضافت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مؤخراً، كتب ورزم الصفوف الإبتدائية لطلاب المدارس الافتراضية لطلاب قطاع غزة المسجلين في المدارس الإفتراضية (التعليم عن بعد).

وجاءت هذه الكتب والرزم التعليمية تلبية لاحتياجات طلاب الصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

ما هي الرزم التعليمية لطلاب المرحلة الإبتدائية؟

الرزم التعليمية هي مجموعة من الدروس والمهام التعليمية الشاملة والمبسطة التي تغطي جميع المواد الدراسية الأساسية لهذه الصفوف الستة الإبتدائية.

وتم إعدادها خصيصًا لتمكين الطلاب من التعلم الذاتي بسهولة وفعالية، حتى في حالة عدم توفر إمكانية الدراسة الحضورية "التقليدية".

لماذا تحتاج إلى هذه الرزم؟

* تعليم مستمر: توفر الرزم بيئة تعليمية مستمرة للطلاب، حتى في ظل الظروف الصعبة.

* محتوى شامل: تغطي الرزم جميع المواد الدراسية الأساسية للمرحلة الإبتدائية.

* سهلة الاستخدام: تم تصميم الرزم بشكل مبسط وواضح، مما يسهل على الطلاب فهمها وتطبيقها.

* مجانية: الرزم متاحة للتحميل مجانًا، مما يجعلها في متناول جميع الطلاب.

كيف تحصل على الكتب التعليمية للصفوف الإبتدائية؟

يمكنك تحميل الكتب او الرزم التعليمية للصف أولى وثاني وثالثة والرابع والخامس والسادس الابتدائي بصيغة PDF بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: [الرابط هنا].



خطوات التحميل كتب طلاب المدارس التعليم عن بعد:

* زيارة الموقع: قم بزيارة الرابط المذكور أعلاه.

* اختيار الصف: اختر الصف الدراسي الذي يناسب طفلك.

* تحميل الملفات: قم بتحميل الملفات التي تريدها بصيغة PDF.