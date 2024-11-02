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حماس تردُّ على مزاعم صحيفة "الشَّرق الأوسط" حول مصير القائد الضَّيف

02 نوفمبر 2024 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
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حماس تردُّ على مزاعم صحيفة "الشَّرق الأوسط" حول مصير القائد الضَّيف
غزة/ فلسطين أون لاين

عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم السبت، على مزاعم جديدة تتحدث عن مصير القائد العام لكتائب عز الدين القسام أبو خالد الضيف.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، "لا صحة  لما جاء في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية منسوباً إلى ما قالت إنه مصدر في الحركة، حول مصير القائد المجاهد محمد الضيف - حفظه الله.

 وجددت الحركة دعوتها  إلى كافة وسائل الإعلام، إلى تحرّي الدقة  والمصداقية والمهنية.

وأعادت صحيفة الشرق الأوسط، نشر إدعاءات كررها الاحتلال مرارًا، ونسبتها لمصادر مجهولة تفيد بأن قيادة الحركة داخل قطاع غزة وخارجه تلقت مؤشرات جديدة تؤكد اغتيال محمد الضيف، القائد العام لـكتائب القسام، الذراع العسكرية للحركة، وهو أمر أعلنته إسرائيل سابقاً، لكن حماس نفته.

في حين نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية أسامة حمدان، تأكيدات سابقة لجيش الاحتلال عن اغتيال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، وقال إنه بخير وما زال على رأس عمله ويمارس دوره كقائد للمقاومة.

وشدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، على أن "الأخ أبو خالد (محمد الضيف) بخير، ولا زال على رأس عمله ويمارس دوره كقائد للمقاومة، وكل ما نُشر من إشاعات لم يدفعه إلى الوراء، وما زال في موقعه يمارس دوره، ورغم مرور أكثر من 330 يومًا من القتال لا هو ولا جنوده ولا أركانه كلت لهم عزيمة ولا تراجعت لهم إرادة".

#غزة #الاحتلال #الضيف

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