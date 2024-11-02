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حماس تُحذّر من مخطط "إسرائيلي" لتهجير القرى الفلسطينية بالضفة الغربية

02 نوفمبر 2024 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
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حماس تُحذّر من مخطط "إسرائيلي" لتهجير القرى الفلسطينية بالضفة الغربية
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

حذر القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، اليوم السبت، من خطورة المخططات التي تقودها حكومة الاحتلال، وعصابات المستوطنين لتهجير أهالي القرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

ونبه مرداوي، في تصريحات صحافية،  إلى أن ما يجرى في مسافر يطا والأغوار وقرى نابلس وسلفيت و رام الله وغيرها من مدن الضفة الغربية، هو مخطط خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع الديمغرافي واستكمال مخطط ضم الضفة الذي بدأ بتنفيذه منذ سنوات واستولى بموجبه على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

وأكد القيادي مرداوي أن المقاومة بأشكالها كافة هي الخيار الوحيد أمام شعبنا لحماية أرضه ومقدراته، والحفاظ على قضيته حية أمام التغول الصهيوني في الضفة وحرب الإبادة المستمرة في الضفة.

ودعا مرداوي على ضرورة تكاتف الفلسطينيين ومساندة أهالي تلك القرى لمقاومة ومواجهة عمليات التهجير الممنهج التي تنفذها أذرع المؤسسة الصهيونية.

 

#الضفة #مسافر يطا

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