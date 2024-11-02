تقارير لبنانيَّة تنشر تفاصيل عملية إنزال جويّ لقوة "إسرائيلية" اختطفت قبطانًا بحريًا (شاهد)

وكالات/ فلسطين أون لاين

تحقق الأجهزة الأمنية اللبنانية، اليوم السبت، بشأن حادثة اختطاف مواطن لبناني، وقعت فجر أمس الجمعة، في منطقة البترون شمالي لبنان التي تبعد نحو 30 كلم عن العاصمة بيروت شمالًا، على يد مجموعة مسلّحة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء عن شهادات سكان محليين أن "قوة عسكرية غير معروفة" قامت بتنفيذ عملية إبرار بحري على شاطئ البترون، حيث وصلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الساحل، حيث اختطفت المواطن اللبناني عماد فاضل أمهز، وهو قبطان بحري، وفقا لمصادر لبنانية، واقتادته نحو الشاطئ قبل أن تغادر عبر زوارق سريعة باتجاه عرض البحر.

تغطية صحفية|حول تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى البترون شمال لبنان عبر البحر..



الوزير اللبناني علي حمية: المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني، وما ورد في الفيديو المتداول صحيح. pic.twitter.com/9N7tngZDyY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 2, 2024

من جهتها، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية السبت، عن جيش الاحتلال تأكيده أن الكوماندوز البحري نفذ إنزالا في مدينة البترون شمال لبنان وزعم اعتقله قياديا كبيرا في حزب الله.

وقال وزير الأشغال في الحكومة اللبنانية علي حمية إن المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني، مؤكدا أن ما ورد في الفيديو المتداول صحيح كما أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت السبت بأن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي قوامها 25 مسلحا نفذت إنزالا بحريا في منطقة البترون شمال لبنان، واختطفت عنصرا في حزب الله.

ونقلت قناة "أل بي سي أي" اللبنانية عن مصادر أمنية تأكيدها حصول عملية اختطاف فجر أمس الجمعة، وقالت أن القوة الإسرائيلية انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه (كوخ بحري) قريب من الشاطئ، حيث اختطفت شخصا لبنانيا كان موجودا بمفرده في المكان، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

وقالت مصادر إعلامية أنه من المرجح أن تكون هذه العملية قد جرت بتنسيق ما مع البحرية الألمانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.