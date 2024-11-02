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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43 ألفا و314 منذ أكتوبر 2023

02 نوفمبر 2024 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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مشهد من حمل والد لطفله الجريح جرأء العدوان والحرب على غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 7 مجازر في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقرير إحصائي لها، في اليوم الـ 393 للعدوان على القطاع، بأن 55 شهيدا ارتقوا في الساعات الـ 24 الماضية، فيما جرح 192 وصلوا للمستشفيات والمراكز الصحية.

وأعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفا و314 شهيدا، و102 ألف و19 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونوهت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبدعم أمريكي تستمر دولة الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية في غزة، معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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