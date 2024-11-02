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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في معارك غزة

02 نوفمبر 2024 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في معارك غزة

أعلنت مواقع إسرائيلية مهتمة لأخبار "الجيش" في خطوط القتال، عن مقتل جنديين إسرائيليين في حدث وقع صباح اليوم نتيجة تفجير عبوة ناسفة في معارك قطاع غزة.

وذكرت المواقع أن جنديا ثالثا أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في معارك بقطاع غزة، وذلك وسط تقارير عن "حدث أمني" تعرضت له قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصدر إن طائرة مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هبطت في جباليا شمالي قطاع غزة لإجلاء جنود مصابين.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المواجهات التي تدور في جباليا صعبة للغاية.

وكانت كتائب القسام  قالت أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت جرافتين عسكريتين بقذيفتي الياسين 105 غرب معسكر جباليا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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