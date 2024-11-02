بعد صفعات المقاومة.. الاحتلال يعزز قواته بجباليا

أعلن جيش الاحتلال، تعزيز قواته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك مع صفعات المقاومة المتتالية.

وقالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن الجيش عزز قواته في جباليا شمالي قطاع غزة من خلال ضم لواء كفير إلى لواءي غيفعاتي و401.

وأتى هذا التطور وسط عمليات متصاعدة للمقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في منطقة جباليا، كان أبرزها قبل أسبوع باصطياد قائد اللواء 401 المدرع.

وبشكل يومي تعلن كتائب القسام عن عملية نوعية تجاه آليات وجنود الاحتلال المتوغلة في منطقة شمال قطاع غزة وخاصة مخيم جباليا.

عملية نوعية

ونفذت المقاومة عملية نوعية مركبة استهدفت خلالها ناقلة جند بقذيفة من طراز "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

كما تمكنت المقاومة أمس من استهداف منزل يتحصن بداخله 12 جنديًا بقذيفة من طراز "TBG"، ما أسفر عن إصابات وخسائر كبيرة.

وأثناء محاولة ثلاثة جنود الهروب باتجاه دبابة من طراز "ميركفاه"، قامت المقاومة بتفجير عبوة شديدة الانفجار في منطقة القصاصيب بجباليا، ما أسفر عن تدمير الدبابة وإيقاع خسائر إضافية في صفوف الجنود.

وفي وقت سابق أعلنت قوات الاحتلال عن مقتل 88 جنديا ومستوطنا في جبهتي لبنان وغزة خلال الشهر المنصرم، منهم 19 في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين