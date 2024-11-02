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رابط منصة وايز سكول ""wise school لطلاب قطاع غزة

02 نوفمبر 2024 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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منصة وايز سكول لطلاب غزة

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين تحديثا مهما بخصوص المحتوى التعليمي الجديد على منصة وايز سكول "wise school" كأحد المصادر التعليمية الرقمية الجديدة، وذلك بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى اعتمادها المجتوى التعليمي والنهج الجديد على منصة وايز سكول "wise school"، وذلك كإضافة قيمة للمدارس الافتراضية في قطاع غزة.

وتوفر عبر المنصة الأدوات والمواد التعليمية الحديثة التي تساعدهم في استيعاب المنهاج الدراسي بشكل أفضل، إلى جانب فتح آفاق جديدة في تلقي التعليم بطرق مرنة.

اختبارات معتمدة

وأكدت أن نتائج الطلاب الذين سيخضعون للاختبارات عبر المنصة ستكون معتمدة لديها، مشيرة إلى أنه بإمكان طلبة التوجيهي الالتحاق بالدورة الاستثنائية عبر المنصة للتحضير للامتحانات.

وبإمكان الطلبة والمهتمين الدخول إلى منصة وايز سكول "wise school" لمتابعة المنهاج الفلسطيني مجانا وأوراق العمل لكل من نظام أيفون وأندرويد عبر الرابط الآتي: اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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