قالت مواقع عبرية إخبارية، اليوم السبت، إن مروحيات الجيش المقاتلة، فشلت في اعتراض في اعتراض مسيرات حزب الله التي أطلقها من لبنان.

وذكرت المواقع، أن المسيرات التابعة لحزب الله، حلق قرب حيفا نحو 15 دقيقة، ولم تتمكن المروحيات رغم وجودها في سماء المنطقة من اعتراض أو اسقاط هذه المسيرات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط مسيّرة لحزب الله في منطقة عيمق يزراعيل بالجليل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أفادت الهيئة بسقوط مسيرة بشكل مباشر في مصنع شمالي مدينة نهاريا.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن الجبهة الداخلية اعتراض مسيرة واحدة وسقوط مسيرات عدة في مواقع مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين