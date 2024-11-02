فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبير حقوقي: الصّمتُ الدّولي شجّع "إسرائيل" على مواصلة جرائمها بحق الصّحفيين

مدير مستشفى العودة: الوضع الصّحي بشمال غزة "مروّع" ولا يوجد إلّا طبيب جرّاح واحد!

هآرتس تهاجم نتنياهو من جديد وتنعته بالمرتعد خوفا على حياته

دعوة لإنهاء إفلات (إسرائيل) من العقاب على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين

ما علاقة يحيى السنوار بوثائق فضيحة مكتب نتنياهو الأخيرة؟

أزمة "غير مسبوقة" بين "هآرتس" وحكومة الاحتلال وتقارير "تلمّح" احتمالية إغلاقها.. ماذا فَضحتْ الصّحيفة؟

ما سبب ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال في معارك غزّة بالآونة الأخيرة؟ خبير عسكري يُجيب

الاحتلال يُعلن: 19 إصابةً في سقوط صاروخ على مبنى وسط فلسطين المُحتلّة

اشْتباكات مُسلّحة في نابلس ومواجهات في قلقيلية والخليل

العبداللات لـ "فلسطين أون لاين": المؤسّسات الحقوقيّة عاجزةٌ عن مُحاسبة قادة الاحتلال

بالفيديو مواقع عبرية: مروحيات "الجيش" فشلت في اعتراض مسيرات حزب الله قرب حيفا

02 نوفمبر 2024 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
...
مسيرة لحزب الله

قالت مواقع عبرية إخبارية، اليوم السبت، إن مروحيات الجيش المقاتلة، فشلت في اعتراض في اعتراض مسيرات حزب الله التي أطلقها من لبنان.

وذكرت المواقع، أن المسيرات التابعة لحزب الله، حلق قرب حيفا نحو 15 دقيقة، ولم تتمكن المروحيات رغم وجودها في سماء المنطقة من اعتراض أو اسقاط هذه المسيرات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط مسيّرة لحزب الله في منطقة عيمق يزراعيل بالجليل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أفادت الهيئة بسقوط مسيرة بشكل مباشر في مصنع شمالي مدينة نهاريا.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن الجبهة الداخلية اعتراض مسيرة واحدة وسقوط مسيرات عدة في مواقع مختلفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حيفا #مروحيات #مسيرات حزب الله #مواقع عبرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة