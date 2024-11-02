هآرتس تهاجم نتنياهو من جديد وتنعته بالمرتعد خوفا على حياته

ضربت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية، اليوم السبت، أسهمها من جديد تجاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أيام من وصف محرر الصحيفة العبرية عاموس شوكان أفراد المقاومة الفلسطينية بغزة بأنهم "المقاتلين من أجل الحرية".

ووصفت الصحيفة نتنياهو بـ"الخائف تحت الأرض الذي يخشى على حياته ومن تعرّضه لهجوم على غرار استهداف منزله الخاص في قيساريا قبل نحو أسبوعين بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله، لذلك يلجأ للاحتماء تحت الأرض من حين إلى آخر.

اجتماعات في أماكن محصنة

وذكرت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة على وجه الخصوص، كثيرًا ما كان نتنياهو، إلى جانب وزراء ومسؤولين، يعقد اجتماعات في أماكن محصّنة تحت الأرض، على الرغم من استهزائه المتواصل، وغيره من القادة الإسرائيليين، من احتماء قادة حماس وحزب الله بأنفاق وأماكن تحت الأرض، وكثيرًا ما أشاروا إلى يحيى السنوار وحسن نصر الله.

وأضافت أن نتنياهو لا يفعل نتنياهو ذلك بدافع الخوف فقط، وفق اعتقاد إسرائيليين، وإنما تمهيدًا لتبرير تغيّبه عن جلسات شهادته في المحكمة الشهر المقبل بقضايا الفساد التي يواجهها.

وعكف نتنياهو في الأسابيع الأخيرة على عقد اجتماعات حكومته في أماكن سرية تحت الأرض، واستثناء المستشارين من المشاركة، وذلك خشية على تسريب أماكن الاجتماع، بعد استهداف حزب الله غرفة النوم في منزله بمدينة قيساريا.

المصدر / فلسطين أون لاين