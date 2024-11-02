ما سبب ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال في معارك غزّة بالآونة الأخيرة؟ خبير عسكري يُجيب

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الركن محمد الصمادي، أن زيادة عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تثبت ضراوة المقاومة وعدم صحة السردية "الإسرائيلية".

ووصف الصّمادي لعملية التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في جباليا شمالي القطاع، بأنها نوعية ومركبة.

وأمس السبت، أكدت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا في عملية مركبة ناقلة جند بقذيفة الياسين واستهدفوا منزلًا تحصن بداخله 12 جنديًا إسرائيليًا بقذيفة "تي بي جي" وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأشار الخبير العسكري إلى أنّ قذيفة "تي بي جي" لها تأثير قوي جدًا، وتستطيع أن تنسف غرفة بالكامل، مساحتها 300 كيلومتر مكعب.

وأرجع سبب زيادة الخسائر في صفوف جيش الاحتلال إلى كون المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تقاتل في "معركة وجودية"، كما رجّح أن يكون إظهار الاحتلال للخسائر في صفوف جيشه يهدف للضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة.

ووفق الخبير العسكري والإستراتيجي، فقد تحولت قائمة الأهداف "الإسرائيلية" من صيغة الأهداف العسكرية إلى أهداف سياسية بحتة، بغرض القتل والتهجير القسري.

ووفقًا لآخر إحصائية اعترف بها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد سُجّل إحصائية 85 قتيلًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، ثم اجتاحتها في اليوم التالي بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.



المصدر / فلسطين أون لاين + الجزيرة