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الاحتلال يُعلن: 19 إصابةً في سقوط صاروخ على مبنى وسط فلسطين المُحتلّة

02 نوفمبر 2024 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
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أعلنت هيئة الإسعاف التابعة للاحتلال، فجر اليوم الخميس، إصابة  19 شخصًا في بلدة الطيرة وسط فلسطين المحتلة، جرّاء سقوط رشقات صاروخيّة أُطلقت من لبنان.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية"، إنّ صاروخًا سقط بشكل مباشر على أحد المباني في بلدة الطيرة، ما أدى إلى إصابة 19 شخصًا.

ومن جهته، رصد الاحتلال رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو "تل أبيب" ومحيطها، مضيفا أن التفاصيل ما زالت قيد البحث، على حد قوله.

وأكد الجيش أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

في الأثناء، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت "هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة" بطائرات مسيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطا بإطلاق صفارات الإنذار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صواريخ حزب الله #طوفان الأقصى

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