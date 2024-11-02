اشْتباكات مُسلّحة في نابلس ومواجهات في قلقيلية والخليل

اندلعتْ اشتباكات مُسلّحة ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة مناطق في مدن وقرى الضّفة الغربية، فجر اليوم السبت.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات إسرائيلية خاصة، في مخيم بلاطة شرقي المدينة، فيما أفادت مصادر محلية بسماع أصوات اشتباكات قوية داخل المخيم.

وتسلّلت قوات "إسرائيلية" خاصة داخل المخيم، واعتقلت الشاب جهاد أبو حمدان، قبل أن يتم اكتشافها.

وقالت سرايا القدس (كتيبة نابلس) إن مقاتليها "يخوضون معارك ضارية، برفقة مقاتلي الفصائل، مع قوات العدو في محاور القتال بمخيم بلاطة، ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص".

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب المدينة، وسط إطلاق الرصاص بشكل مكثف.

في الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان في مدينة يطا جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في بلدة السموع جنوب الخليل.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال شارع جلجولية في المدينة ، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المواطنين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال تمكّنت من استهداف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع خلال اقتحام بلدة عزون شرقي قلقيلية.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب المدينة، وتمركزت في محيط البوابة على الشارع الرئيس، وأغلقت المنطقة بشكلٍ كامل ومنعت مرور المركبات وتنقل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المنازل والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات