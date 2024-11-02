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الإبادة في يومها الـ 393.. ليلةٌ دامية في النّصيرات وحصارٌ متواصل على جباليا

02 نوفمبر 2024 . الساعة 07:23 بتوقيت القدس
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يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 393 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وصعّد الاحتلال منذ ساعات مساء أمس الجمعة، قصفه الجوي والمدفعي بشكل عنيف ومتواصل على عدة مناطق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مرتكبا مجازر مُروّعة راح ضحيتها 34 شهيداً.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و259 شهيدا، بالإضافة لـ 101 ألف و827 مصابين بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، وواصل الاحتلال حصاره المُطبق على مخيم جباليا لليوم الـ 29 تواليًا، وسط قصف جوي ومدفعي على عدة مناطق مأهولة بالسكان في المخيم.

وشنت  طائرات الاحتلال غارتين على منطقة مشروع بيت لاهيا

كما ارتقى 3 شهداء بقصف الاحتلال قرب نقابة العمال في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة

في المحافظة الوسطى، ارتقى 5 شهداء وأصيب عدد آخرون، في قصف الاحتلال عدة منازل في مخيم 5 بالنصيرات.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين بقصف الاحتلال منزلًأ لعائلة العصار بمخيم 5 في مخيم النصيرات.

وأكدت مصادر محلية استشهاد مواطنة متأثرة بجراحها في قصف منزلهم بحي الرحمة غربي المخيم الجديد بالنصيرات وعدم تمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصف أرض أبو مهادي شمال مخيم النصيرات، وسط عملية نسف للمباني السكنية، وإطلاق نار مكثف تجاه  طواقم الإسعاف.

في رفح، أطلقت الطائرات المسيرة والزوارق الحربية نيرانها على خيام النازحين بمواصي مدينة رفح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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