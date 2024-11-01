"حماس" تنعى اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة للاحتلال في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهيدين عز الدين كساب وأيمن عايش، الذين استشهدا بغارة لجيش الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "ننعى إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد، وإلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم الشهيد القائد الدكتور عز الدين كساب عضو مكتب العلاقات الوطنية وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والشهيد القائد أيمن عايش عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة".

وأضافت الحركة أن القائدين استشهدا اليوم "جراء غارة صهيونية غادرة استهدفت سيارتهما المدنية في محافظة خانيونس، أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية، للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل وحرب الإبادة والتجويع التي تنفذها حكومة المجرم نتنياهو، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية".

وختمت الحركة بيانها: "إننا نعاهد الشهيدين العزيزين، وكل شهداء شعبنا وأمتنا، أن نواصل طريق الجهاد والتحرير نحو القدس والعودة، ونؤكد أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا ولن تضعف عزيمتنا، بل تزيدنا إصراراً على التمسك بحقوقنا الوطنية الثابتة، والتصدي لمشاريع الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال حرب الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والتهويد، والاستيطان، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك".