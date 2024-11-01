بعد استشهاد المصور بلال رجب..ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين بغزَّة إلى 183

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد المصور الصحفي بلال رجب، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في محيط سوق فراس الشعبي الواقع غرب ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

وقالت قناة القدس اليوم الفضائية، اليوم الجمعة، إنها تنعى الصحافي "رجب" الذي استشهد في استهداف إسرائيلي على مدينة غزة، والذي كان يعمل ضمن طواقمها.

وبذلك، أفاد جهاز الإعلام الحكومي بغزة بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتُظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية، أن الحرب على غزة أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين" منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم قتل الصحفيين حول العالم في عام 1992.

وأعلن "المركز الدولي للصحفيين" في فبراير/شباط، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات عنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما، ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.